Cibap studenten werken mee aan 4 en 5 mei-audiotour 'Oorverdovend' in Zwolle

Persoonsbewijzen, voedselbonnen, krantenartikelen en pamfletten uit De Tweede Wereldoorlog. Cibap-studenten ontwierpen een groot aantal attributen voor de audiotour ‘Oorverdovend’ die op 4 en 5 mei te beleven is in de Zwolse binnenstad.

Het is een onderdeel van het nationale theaterprogramma Theater Na de Dam. Daarom zetten theatermakers en artiesten zich op de avond van de Nationale Dodenherdenking in om deze dag van extra betekenis te voorzien. Het programma loopt door tot en met 5 mei.

In Oorverdovend lopen deelnemers met oordopjes in door de Zwolse binnenstad en horen met geluidsfragmenten het verhaal over de stad in de Tweede Wereldoorlog. Deelnemers ervaren de dilemma's en emoties van een verzetsstrijder, een Duitse soldaat of een onderduiker.