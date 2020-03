Circus in Zwolle druipt na nul voorstellingen gedesillusioneerd af

Realiteit

Sindsdien leeft het land in een andere realiteit, zag ook directeur Maurice Veldkamp van het enige Nederlandse circus dat het seizoen traditioneel aftrapt in Zwolle. ‘Gezien de ontwikkelingen rondom het Coronavirus verkeerden we plots in dubio. Aan de ene kant zou het goed zijn om gezonde gezinnen afleiding te bieden in deze moeilijke tijden. Aan de andere kant, als restaurants dicht moeten, hoe kunnen we dan een circusvoorstelling met maximaal 85 personen in het publiek verantwoorden? Dat kunnen we niet’, staat in een verklaring op de website. ,,Toen we de persconferentie over het per direct sluiten van de horeca zagen, wisten we dat het een moeilijk verhaal zou worden”, voegt Veldkamp telefonisch toe.