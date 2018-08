City Swim Zwolle: in de gracht warmer dan op de wal

Dat moet hun vader zijn, die zwemmer met de oranje armen. Niemand anders heeft zo'n opvallend wetsuit. Maar Tessel (11) en haar zusje Lorelei (9) twijfelen toch. ,,Nee, hij is het niet." Ze proberen hun moeder, die volop foto's maakt van de onbekende man, te overtuigen. Zie je wel, daar komt nog iemand de hoek om met fel gekleurde armen in de Zwolse gracht. ,,Ja, dat is papa. Hij heet Niels." De meisje wonen aan de IJssel waar hun vader traint. ,,We mogen soms met hem in de rivier, maar meestal zwemmen we tussen twee kribben, dat is veiliger."