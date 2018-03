Lege flessen

Volgens begeleider Stephanie Dekker zijn er meerdere acties bedacht om aan geld te komen. 'Zo zamelen we lege flessen in. Op 30 maart houden we van 13.30 tot 15.30 uur een voorjaarsmarkt inclusief sponsorloop. En we zijn een crowdfundactie op internet gestart,' laat ze weten in een persbericht. Ze hoopt dat particulieren en bedrijven willen sponsoren. 'Want alle beetjes helpen.'