Cliënten van Frion brengen hun stem uit in Zwolle

De 27-jarige Rudolf is er een van. Hij is inmiddels een ervaren stemmer. Sinds hij achttien jaar is, bracht hij elke verkiezing zijn stem uit. Op welke partij hij heeft gestemd? Dat houdt hij lekker voor zichzelf. Of hij zijn stem liet bepalen door een puur Zwols item, dat laat hij ook in het midden. Nadat hij had gestemd, wilde hij het liefst zo snel mogelijk weer naar huis. Hij woont in een begeleid wooncomplex van Frion.

Om verstandelijk gehandicapten enigszins vertrouwd te maken met het stemmen bood Frion afgelopen week haar cliënten de mogelijkheid te oefenen met stemmen. Daar maakte Rudolf ook gebruik van. ,,Maar eigenlijk wist ik al wel hoe het moest.’’ Frion had hiervoor een speciaal oefenstemhok ingericht. De zorgaanbieder vindt het belangrijk dat cliënten zelf hun stem uit kunnen brengen. Woordvoerder Margreet van Loo, ook even in het stemlokaal aanwezig vandaag, zegt dat een verstandelijk gehandicapte in het uiterste geval iemand uit zijn of haar netwerk kan machtigen.

Het is trouwens een mooie dag voor de stemrechten van verstandelijk gehandicapten. Vanaf volgend jaar mogen ze namelijk in het stemhokje begeleiding hebben. Dat was tot dusverre alleen maar voorbehouden aan mensen met een lichamelijke handicap. ,,We stonden als Frion vol achter de lobby van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland om dit voor elkaar te krijgen.’’