Climax kruipruimtemoordzaak Zwolle in zicht: Waar draait de rechtszaak om?

De zaak

De rechtszaak tegen De G. wordt vandaag, als alles goed gaat, inhoudelijk behandeld. Justitie zal dan ook haar eis bekendmaken. Omdat de zaak mogelijk veel tijd in beslag neemt, is voor de zekerheid nog een tweede dag voor het proces uitgetrokken. Dat is in mei. De rechtszaak liep al maanden vertraging op, omdat de recherche in Oost-Nederland druk bezig was met een viervoudige moord in Enschede.