Clubhelden | Bryant Binnekamp (15) gaat op in het basketbal

VIDEO Toen Bryant Binnekamp begon met basketballen, was hij al snel helemaal verkocht. De sport groeide uit tot zijn grootste passie. Bij ZAC/Landstede Basketbal kan hij tegenwoordig helemaal los. Hij speelt, is scheidsrechter en ‘tafelt’. En dat op slechts 15-jarige leeftijd.

De uit Wezep afkomstige Binnekamp wil als jochie wat heel veel van zijn leeftijdsgenoten willen: voetballen. Door een lichamelijke aandoening is dat alleen niet verstandig en dus gaan zijn ouders op zoek naar iets anders. Dat wordt basketballen en vanaf het eerste moment is het raak. Bryant wordt helemaal gek van de sport en denkt vrijwel nergens anders meer aan.

De Wezeper speelt in de onder 16 van ZAC, maar ook daaromheen laat hij zijn passie blijken. Het begint allemaal als hij in Zwolle gaat helpen rond kleine toernooitjes en vanaf dat moment is vrijwel elk weekend volgepland met basketbal. ,,Ja, ik ben er heel druk mee”, grijnst Binnekamp. ,,Op dit moment help ik nog steeds mee bij toernooitjes, maar ook ben ik scheidsrechter bij de jeugd. En ik doe ‘tafelen’, dan schrijf je bijvoorbeeld de fouten op. Ik doe het allemaal heel erg graag, maar dat is logisch als het je passie is.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Bryant Binnekamp, clubheld van Landstede basketbal Zwolle © Henri van der Beek

Basketbalvirus

Op deze vrijdagavond gaat hij mee met het U12-team van ZAC, waar vader Patric trainer van is. Voordat zijn zoon besmet raakte met het basketbalvirus, was hij zo goed als onbekend met de sport. De hele familie werd echter aangestoken en inmiddels is iedereen betrokken bij ZAC. ,,Dat komt wel een beetje door mij ja”, lacht Binnekamp wederom breeduit. ,,Mijn vader is zich gaan verdiepen in het trainer zijn, mijn moeder is vrijwilliger en mijn broertje speelt. De hele familie is bij ZAC en dat vind ik heel mooi.”

Basketbal is voor Bryant, naast gamen, zijn grootste passie, maar ook iets van een uitlaatklep. De basketbalfreak heeft ADHD en via de sport en het vrijwilligerswerk raakt hij een deel van zijn overtollige energie kwijt. ,,Dat merk je echt ja, zeker als ik gespeeld heb. Dat is natuurlijk niet het belangrijkste, maar het is wel fijn. Ook het trommelen bij Landstede Basketbal helpt daarin mee.”

Trommel

Volledig scherm Clubheld. © Clubhelden Want ook bij de huidige koploper van de eredivisie is Binnekamp niet weg te slaan. Bij elke thuiswedstrijd moedigt hij zijn helden met een trommel aan en met trots draagt hij het shirt met rugnummer tien. Het nummer van zijn grote held: Kaza Kajami-Keane. ,,Ik kan zo niet iets bedenken wat hij niet kan. Laatst stonden ze tegen Donar heel ver achter, maar toch wonnen ze nog. Dat is fantastisch.”

De waardering voor Binnekamp is er binnen heel de club en ook zeker binnen Landstede Basketbal. Dat bleek ook toen hij jarig was en met de spelers naar de kleedkamer wandelde. ,,Ik trakteerde ze en ineens moest ik de kleedkamer in. Gingen de spelers voor mij zingen. Het is allemaal zo mooi. Echt waar.”

