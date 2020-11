Clubs in Zwolle kunnen binnenkort fluiten naar vergoeding oud papier (maar dat besluit had nog heel wat voeten in de aarde)

De oudpapiervergoeding voor tientallen verenigingen, scholen en kerken in Zwolle gaat verdwijnen. Wat in 2017 al aangekondigd werd, mondt drie jaar later pas uit in een plan. Stapsgewijs gaat de vergoeding vanaf 2021 de prullenbak in.