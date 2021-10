CLUBWATCHERS | GA Eagles baalt van vernielende supporters met ‘rauw randje’, PEC aast op 4 punten in cruciale duels

Deze negende aflevering van dit seizoen heeft plaats bij Be Quick’28 in Zwolle. De plek waar de beloften van PEC deze maandagochtend trainen onder toeziend oog van hoofdcoach Art Langeler. De coach is 100 dagen in dienst bij de hekkensluiter in de eredivisie. ,,Art blijft strijdbaar’’, merkte De Vries op. ,,Maar er komen belangrijke weken aan. PEC begint tegen PSV zaterdag, maar wil de komende weken minimaal vier punten pakken in de thuisduels met Heracles en Cambuur.’’