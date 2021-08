CLUBWATCHERS | Onrust bij weer verliezend PEC Zwolle, GA Eagles op weg naar cruciale weken

Politie stuurt tweede sms-bom met speciale boodschap naar cocaïneko­pers in Zwolle

20 augustus Voor de tweede keer gaat de politie in Zwolle sms-berichten sturen naar kopers van cocaïne. Hun telefoonnummers stonden in telefoons van coke-dealers in Zwolle die in beslag zijn genomen. Het gaat daarbij om ruim 250 kopers die vandaag een sms kunnen verwachten.