'Coalitie Zwolle voerde meest gesloten onderhandeling van Nederland'

Honderd reacties

In de krant lezen

Deze partijen hadden in het reguliere onderhandelingsproces meer betrokken willen worden. Het was immers GroenLinks-leider Sylvana Rikkert die met partijgenoot Remko de Paus voor de verkiezingen pleitte voor het opstellen van een raadsprogramma, waarbij alle partijen actief mee zouden doen. ,,Ons is nooit de kans gegeven er iets van te vinden", bromt SP'er Brammert Geerling. Soortgelijke woorden uit CDA-leider Jan Nabers: ,,We hebben nooit een update gehad, alleen via de pers. Ik had verwacht dat we een raad zouden zijn die elkaar betrekt. Dat is meer dan in de krant lezen wat er gebeurt."