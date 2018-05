Coalitieakkoord Zwolle: wel windmolens (alleen op Tolhuislanden), geen besluit over koopzondag

videoTóch windmolens op Zwols grondgebied, maar dan alleen in Tolhuislanden. En een besluit over de koopzondag, die schuift de nieuwe coalitie in Zwolle nog even voor zich uit.

Dat is op te maken uit het nieuwe coalitieakkoord dat vanochtend in het Zwolse stadhuis is gepresenteerd. GroenLinks, ChristenUnie, Swollwacht en VVD hebben in totaal veertien sessies onder leiding van formateur Janco Cnossen nodig gehad om elkaar te vinden. Volgens ChristenUnie-voorvrouw Gerdien Rots is de brede coalitie van vier partijen in staat om de tegenstellingen die er zijn tussen partijen te overbruggen en is er sprake van een hoog ambitieniveau.

Uit het akkoord is op te maken dat Swollwacht heeft moeten toegeven op het terrein van de windmolens. Voorman William Dogger (beoogd wethouder) toonde zich tijdens de verkiezingen nog fel tegenstander; er zou geen windmolen op Zwols grondgebied moeten komen. In het akkoord met GroenLinks staat nu dat Tolhuislanden ervoor de aangewezen plek is.

Er is een nieuw collegeakkoord en dit zijn de beoogde nieuwe wethouders van Zwolle. Op 4 juni volgt hun officiële benoeming. Van links naar rechts: Michiel van Willigen (CU), Monique Schuttenbeld (GL), Klaas Sloots (GL), René de Heer (VVD), Ed Anker (CU) en William Dogger (Swollwacht).

Dilemma

Dogger verdedigde zich vrijdagochtend door te stellen dat het kabinetsbeleid de zaken heeft veranderd. Het kabinet wil de gaskraan helemaal dichtdraaien in 2030 en dat besluit was nog niet ten tijde van de verkiezingen genomen. Daarmee is de energieopgave van de stad in een ander perspectief geplaatst, zegt Dogger.

,,Het was een echt dilemma, we hebben uiteindelijk een concessie moeten doen op Tolhuislanden. Je kunt zeggen dat we hiermee niet een 100 procent score hebben behaald, maar zeker wel 90. Want we hebben eruit gesleept dat de andere locaties die voor de windmolens op het oog waren, zoals Windesheim en Mastenbroek, nu van tafel zijn.''

Citycentrum

Het langverwachte besluit over de koopzondagen heeft het coalitie nog niet genomen. Ze laat de Zwolse ondernemers verenigd in het CityCentrum een advies opstellen, waarover de gemeenteraad al op korte termijn een besluit zou moeten nemen.