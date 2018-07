Coalitiepartijen kritisch op voornemen toestaan vijfde coffeeshop

Silvia Bruggenkamp en Wietse de Boer hebben aangekondigd morgenavond mondelinge vragen te stellen aan burgemeester en wethouders. De twee raadsleden geven aan bezorgd te zijn over het voornemen van een ondernemer om een coffeeshop te openen aan de Vechtstraat. Ze vragen zich bovendien af of dit volgens het bestemmingsplan wel mogelijk is. Ook vinden de twee de timing hoogst ongelukkig. De termijn om bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit valt namelijk precies in de zomervakantie. De fracties zijn bang dat hierdoor omwonenden niet in de gelegenheid zijn om gebruik te maken van hun recht op bezwaar.