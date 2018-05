COC Zwolle: meer begeleiding homo's in ouderenzorg hard nodig

Zwolle heeft nog een slag te maken als het gaat om acceptatie van homo-ouderen. Er zijn wel kleinschalige initiatieven, maar dat is nog niet genoeg om de LHBTi-groep binnen de ouderenzorg een veilig thuis te kunnen bieden.

Dat zegt Ton Roelofs, coördinator Roze ouderen voor homo-organisatie COC Zwolle. Hij houdt vanavond in een informatieve vergaderronde van de gemeenteraad een warm pleidooi voor meer aandacht voor de positie van homoseksuele 55-plussers. De vergadering is aangevraagd door VVD-er Johran Willegers naar aanleiding van een artikel in deze krant over homo-acceptatie onder ouderen. Daaruit bleek: onder ouderen en in de ouderenzorg is een gesprek over je geaardheid vaak 'not done'.

De eerste generatie homo's die uit de kast durfde te komen, dreigt daardoor juist weer terug in de kast te gaan, zegt Ton Roelofs. ,,Ze gaan weer terug in de anonimiteit zodra ze afhankelijk worden van de hulpverlening zoals de thuiszorg of de ouderenzorg.'' Een kwalijke zaak, want iedereen heeft recht op zijn eigen identiteit en mag deze uitdragen, zegt het voormalige bestuurslid van het COC. Onderzoek toont aan dat de kans op eenzaamheid en zelfs depressiviteit op de loer liggen.

Om hoeveel oudere Zwolse LHBTi-ers (Lesbo's, Homo's, Bi-seksuelen, Transgenders en mensen van intersekseconditie) het exact gaat is niet bekend. Negen procent van de bevolking valt onder deze groep. Roelofs kent de voorbeelden van ongemakkelijke situaties in de ouderenzorg. ,,Laatst nog vertelde iemand in een Zwols zorghuis dat haar dochter transseksueel is en kreeg de hoon van medebewoners over zich heen. Later zijn excuses aangeboden. De hulpverlening heeft het daar goed opgepakt.''

Er zijn in Zwolle al wel kleine initiatieven die het gesprek over homo-ouderen op gang moeten brengen. Zoals de foto-expositie die WijZ onlangs in woon- en zorgcentrum Rivierenhof opende, en de roze ouderengroep. Maar er is meer nodig. Vanavond in de gemeenteraad pleit Roelofs voor betere ondersteuning in de weerbaarheid van ouderen. Daarnaast is er nog heel wat te winnen in de zorgverlening zelf. In lessenpakketten voor verzorgers in opleidingen staat nu niets over hoe in gesprek te gaan met een oudere over zijn/haar geaardheid.