COC Zwolle mist vaste ontmoetingsplek

Brand in Woonzorgcentrum in Zwolle onder controle: 4 gewonden

17:41 De grote brand in het Woonzorgcentrum Arcadia aan de Hogenkampseweg in Zwolle is onder controle. Vier verdiepingen werden ontruimd vanmiddag. Bewoners en bekenden zijn opgevangen in het nabijgelegen gemeenschapscentrum 'De Terp'. Vier bewoners zijn met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.