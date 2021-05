Cocaïne in het heuptasje, maar de rechter hoeft zich om deze Zwollenaar geen zorgen te maken

coronacrisis Waarom toch steeds die vergelij­king met de Tweede Wereldoor­log?

2 mei De coronacrisis maakt steeds de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog in ons wakker. Niet alleen door ouderen die de oorlog zelf nog meemaakten, maar ook bij politici, demonstranten tegen de maatregelen en zorgmedewerkers. In de aanloop naar de Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag vraagt verslaggever Phaedra Werkhoven zich af hoe reëel die vergelijking is.