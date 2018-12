Code geel in het hele land: Oost-Nederland kleurt vannacht wit

videoIJzel en licht regen aan het begin van de avond in Zeeland: het front met winterse neerslag verandert in de richting van Oost-Nederland in sneeuwbuien.

Dat meldt Weerplaza.

,,De komende uren breidt de neerslag zich verder over het land uit en valt er voornamelijk nog sneeuw. Er is een code geel geldig vanwege de grote kans op gladheid.’’ Oost-Nederland krijgt waarschijnlijk diep in de nacht te maken met sneeuwval.

Inmiddels zijn de wegen in Vlaanderen al spiegelglad.

,,Rond middernacht is het in het zuidwestelijk deel van het land op diverse plaatsen wit. De sneeuwzone is dan gevorderd tot ongeveer de lijn Alkmaar – Utrecht – Eindhoven. In de nanacht bereikt de sneeuwzone pas het noorden van het land.’’

Paar centimeter sneeuw

Weerplaza verwacht in een groot deel van het land 1 tot 3 cm sneeuw, met als uitschieter plaatselijk 5 cm in het westen van het land. ,,Uiteraard zorgt de neerslag op uitgebreide schaal voor gladheid. Er is een kleine kans dat de ijzel in een groter deel van het land voor problemen gaat zorgen. De meteorologen verwachten echter voornamelijk sneeuwval.’’

Wie in Oost-Nederland zondagochtend op pad gaat, moet goed opletten. Weerplaza: ,,Dan is het nog plaatselijk glad door sneeuw, met name ten noorden van de grote rivieren. In de loop van de dag wordt het vanuit het zuidwesten droog en stijgt de temperatuur naar 2 graden in Groningen en tot 6 in Zeeland. Daardoor smelt de sneeuw overal weer weg. Na het weekend is er geen sprake meer van winterweer.’’