Code rood voor de wegenwacht: 'Geen tijd voor een bakje koffie'

Het is all hands on deck bij de ANWB. Door het barre winterweer rijdt de Wegenwacht vandaag af en aan om pechgevallen te verhelpen. Het gaat voornamelijk om startproblemen vanwege weigerende accu’s. ,,We hebben geen tijd voor een bakje koffie.’’

Zo’n 6.000 pechgevallen noteerde de ANWB gisteren, laat woordvoerder Ad Vonk weten. ,,Op een normale dag zijn dat er 2.500 à 3.000.’’ De vrieskou is de grootste boosdoener. ,,Veel mensen bellen vanuit huis, dat de auto niet wil starten. Dat zijn deze dagen bijna altijd accuproblemen.’’

Extreem

Vonk verwacht dat de teller vandaag nog verder oploopt, tot ver over de 6.500 probleemgevallen. ,,Het is extreem druk. Alle beschikbare wegenwachten worden ingezet. Er zijn zelfs beoordelingsgesprekken en cursussen afgezegd om de drukte het hoofd te bieden.’’ Mensen die onderweg te maken hebben met pech, worden het eerst geholpen. ,,Na het eerste contact gaan we daar zo snel mogelijk heen, zodat ze niet te lang in de kou en wind staan.’’

Koffie

Vanwege de drukte moeten leden rekening houden met langere wachttijden. Dat begint al bij de telefooncentrale. ,,Daar belanden mensen soms al in een wachtrij van 15 tot 20 minuten. Dat is niet de service die ze van ons gewend zijn, maar we hopen dat ze er begrip voor hebben.’’ Op locatie hebben monteurs vooral haast. ,,Nee, er is geen tijd voor een bakje koffie, want ze moeten direct weer door naar de volgende.''