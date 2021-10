Coen Vermeltfoort voor tweede keer winnaar van Ster van Zwolle, als snelste van een pelotonnetje

Vermeltfoort (33) was dit seizoen al vaak dichtbij de overwinning, maar sloeg pas echt toe op de Ceintuurbaan, als winnaar van de sprint van een eerste peloton. De renner van VolkerWessels klopte nationaal beloftenkampioen Tim van Dijke van het opleidingsteam van Jumbo-Visma en oud-winnaar Elmar Reinders uit Assen.

Tweede keer

Coen Vermeltfoort – afkomstig uit Schuinesloot - won de Ster van Zwolle eerder in 2019. ,,Voor mij is het een mooie overwinning in de regio waar ik ben opgegroeid. Die zege staat, ook als je die in het najaar behaalt. Ik ken de koers goed, weet waar ik vooraan moest zitten. Dat was vanaf de dijk van Hasselt naar Genemuiden belangrijk, daarachter zaten toch jongens die nooit meer terug kwamen.’’

,,De sprint ging ik misschien iets te vroeg aan’’, aldus Vermeltfoort. ,,Max Kroonen zette me goed af, maar het is hier altijd lastig inschatten hoever het nog is naar de streep. Toen dacht ik wel: ‘oei dat is nog ver’, maar dan kun je niet meer terug en moet je er gewoon vol voor gaan. Gelukkig lukte het net. Ik was dit seizoen al vaak genoeg dichtbij de winst, maar dat telt niet. Voor de ploeg en voor mezelf is het mooi dat ik het hier vandaag kan afmaken. Nu heb ik een keer een echte voorjaarsster en een late editie gewonnen. Dat is ook wel bijzonder.’’

Prijs voor de strijdlust

Tim Marsman (21) uit Hattem kreeg de prijs voor de strijdlust. Hij reed lang alleen voor het peloton uit, maar moest in de finale de beste renners van het peloton. ,,Het was niet ideaal om zolang alleen te moeten rijden, maar toen ik er eenmaal aan begonnen was, ben ik maar doorgegaan. Zo sta ik hier toch met een trofee aan het einde van deze Ster, dat was me in de sprint niet gelukt. ‘’