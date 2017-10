Coffeeshop waarschuwt blowers voor speekseltest

Burenruzie Beverveld Zwolle: ver­gun­ning­aan­vraag in de wacht

25 oktober De omstreden vergunningaanvraag voor een woning in een diepe tuin die grenst aan het Beverveld in Zwolle-Zuid is ingetrokken. De indiener wacht eerst de behandeling af van de rechtszaak die omwonenden hebben aangespannen bij de Raad van State. Zij vechten de bestemmingsplanwijziging aan die de bouw van het huis mogelijk maakt.