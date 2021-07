Coffeeshopmoeder en zoon uit Zwolle boos over beleid: hoe terecht is dat eigenlijk?

Interview ‘U maakt alles en iedereen kapot’: burgemees­ters doen boekje open over crisistijd in Oost-Nederland

13 juli Allebei holden ze van crisisberaad naar crisisberaad, kregen te maken met demonstraties, avondklokonlusten, wanhopige burgers en ongehoorzame ondernemers. Ze moesten impopulaire maatregelen nemen maar ook knokken voor regionale belangen in Den Haag. En kregen in coronatijd allebei te maken met het verlies van een dierbaar familielid. Peter Snijders (55) en Ton Heerts (54), burgemeester van respectievelijk Zwolle en Apeldoorn, en voorzitter van de Veiligheidsregio’s IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland blikken samen terug op de coronacrisis. ,,Waar we flink voor moesten strijden? Carbidschieten.’’