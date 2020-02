Cokegeweld in Zwolle: politiek duikt in de lokale drugshandel

Video N50 bij Kampen dicht door gekantelde vrachtwa­gen

21:23 De N50 is in beide richtingen afgesloten. Op het gedeelte tussen afslag Kampen-Noord en de Ramspolbrug bij Ens is iets voor 20.00 uur een vrachtwagen gekanteld. Dat gebeurde tijdens een flinke regenbui. De chauffeur is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.