Collectie Fietsmuseum in Zwolle onder de hamer

Een collectie bestaande uit posters en affiches van (motor-)fietsen en auto's gaat onder de hamer. Het Nationaal Fietsmuseum Velorama laat de verzameling veilen in Zwolle bij Hessink's veilingen.

Veertig jaar geleden was het Velorama een auto-, moterfiets- en fietsmuseum. Nu het museum zich alleen nog richt op fietsen is de verzameling overbodig geworden, verklaart Gert-Jan Moed, directeur van het museum uit Nijmegen.

De collectie is door het museum aangekocht op veilingen en beurzen, voornamelijk in Frankrijk. Moed laat de verzameling bij Hessink's veilen, omdat het veilingshuis de kans heeft verdiend, mede door de goede connectie met vorige eigenaar Richard Hessink.

Posters

Het gaat om grote oude reclameposters die gemaakt zijn rond tussen 1880 en 1920. Sommige stukken uit de collectie zijn op waarde geschat van twee- drieduizend euro. Van de hele collectie komt ongeveer negentig procent uit Frankrijk.

Bradley Hessink, huidig directeur van Hessink’s veilingen, is blij dat hij de verzameling van de hand mag doen: ,,Er zitten posters bij die, voor zo ver bij ons bekend, uniek zijn." Destijds zijn deze buiten op posterpalen gehangen. Ze zijn van dun materiaal en gemaakt om slechts een paar weken mee te gaan. Sommige zijn behouden gebleven legt Hessink uit: ,,Er is een aantal liefhebbers geweest dat de posters heeft gered en verzameld. Zij hebben de posters in bezit gehad en uiteindelijk zijn die weer op de markt gekomen en verhandeld."

Actuele thema's

De ontwerpers spelen met de posters in op destijds actuele thema's door afbeeldingen te gebruiken. Bijvoorbeeld van bekende theaterwerken of bekende personen, zoals wielrenner Edmond Jacquelin. Hessink vindt het jammer dat Nederland hier geen rijke geschiedenis in heeft zoals de Fransen. De Nederlandse affiches zoals 'Piet Pelle op zijn Gazelle' spreken minder aan bij het publiek, stelt hij.

Biedingen

Hessink is benieuwd naar de interesse van de veiling: ,,De opkomst is heel moeilijk in te schatten. Tegenwoordig wachten mensen op het laatste moment. Ongeveer 75 procent van alle biedingen worden online gedaan.”