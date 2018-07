College oordeelt niet over geloofskwestie rond Kerst Event Zwolle

Oproep: Zoek jij een studenten­ka­mer in Zwolle?

12:07 De jacht van studenten op een gezellige kamer is volop begonnen. Maar hoe moeilijk is het om een geschikte studentenkamer te vinden in Zwolle? Is het zoeken naar een speld in een hooiberg of heb je die leuke stek binnen een week gevonden?