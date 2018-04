'College Tour' in Zwolle: Fundatie-baas Keuning interviewt 'bombastische' jonge kunstenaar

Is het een artiest of een kunstenaar? Is 't marketing of échte kunst? De meningen zijn verdeeld over het vaak bombastische werk van Joseph Klibansky (1984), maar hij staat volop in de aandacht. Maandag 23 april komt hij naar Zwolle.