College Zwolle kiest: winkels mogen álle zondagen open

De winkels mogen vanaf augustus alle zondagen open in Zwolle. De keuze is aan de ondernemer. Dat stelt het nieuwe college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. Het besluit is dinsdag genomen nadat winkeliers onlangs al hetzelfde adviseerden.

Daarmee is de kogel bijna door de kerk. Op woensdag 1 augustus vergadert de gemeenteraad over het voorstel. Aangezien de coalitiepartijen GroenLinks, ChristenUnie, Swollwacht en VVD een ruime meerderheid hebben, lijkt de forse verruiming van de winkeltijden een feit.

Maatwerk

Het nieuwe college rekent er op dat niet alle winkels álle zondagen open zullen zijn. Daarin zit volgens het gemeentebestuur juist 't maatwerk dat nodig is. Tegelijkertijd hoopt het college dat toeristen straks langer in Zwolle blijven, omdat de stad ook op zondagen meer te bieden heeft. Het versterkt de positie als winkelstad, is het idee.

Supermarkten

Opvallend: het college doet geen uitspraken over de tijdstippen waarop winkels open mogen zijn. De meeste winkeliers in de binnenstad geven aan dat ze pas vanaf 12 uur open willen. Datzelfde geldt voor de supermarkten in Zwolle. Daarom acht het college het niet nodig om die tijd verder vast te leggen in een verordening. Het betekent dus dat ook de supermarkten veel eerder open mogen dan in het huidige regime (14-18 uur).

Onderzoek

In het nieuwe collegeakkoord werd de bal bij de winkeliers gelegd. Hen werd gevraagd om een advies, op basis van een onderzoek onder ondernemers. Voorzitter Gerard van Dooremolen van belangenvereniging CityCentrum stuurde per ommegaande een brief met resultaten van een recente peiling én een advies om winkeliers zelf te laten kiezen. Van Dooremolen kan dus tevreden zijn. ,,Man, ik maak een sprong van vreugde, mijn hart klopt in mijn keel,'' is zijn eerste reactie. ,,Ik zou het heel gek vinden als dit nu nog op de klippen loopt.''