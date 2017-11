College Zwolle wil geen extra koopzondag op 31 december

Coalitiepartij D66 gooide recent een balletje op of er toch mogelijkheden voor winkelopenstelling op oudjaarsdag zijn voor Kosterman en andere winkeliers die dat willen. Wethouder economische zaken René de Heer (VVD) verwijst nu naar de coalitie-afspraken voor maximaal 15 koopzondagen in het jaar. 'Zondag 31 december is geen winkelzondag', staat in de beantwoording. Aanvragen die winkeliers al deden voor ontheffingen wijst het college af.

D66 legt zich neer bij deze beslissing zegt raadslid Claudia van Bruggen. Volgens haar was vooraf niet in te schatten dat het college met dit antwoord zou komen. ,,We hebben gereageerd op een duidelijk signaal vanuit de stad en wilden graag onderzocht hebben of er tot passende oplossing kon worden gekomen, zoals ook bij de openstelling op 24 december is gebeurd.''

Verkiezingsretoriek

William Dogger (Swollwacht) vindt de actie van D66 het 'verkiezingsretoriek'. D66 wist heel goed wat de afspraken in het eigen coalitieakkoord zijn. ,,Ze hebben de ondernemers een worst voorgehouden en nu trekken ze zich weer terug.''

Voor lotenverkoper Kosterman is het nog geen verloren zaak. CDA en Swollwacht willen het coalitiebeleid openbreken en dringen er in een motie die maandagavond in de raad wordt behandeld op aan, om de sluitingstijden aan te passen. Winkels moeten op álle zondagen van het jaar open kunnen, te beginnen volgende maand.