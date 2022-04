Collegezalen leger dan voor corona: ‘Sommige studenten hebben iets teveel vrijheid gehad’

Een van die studenten die aan de andere kant van dit computerscherm zit is Tessa Nuninga uit Zwolle, eerstejaars student toegepaste psychologie aan Hogeschool Saxion in Enschede. ,,Het is vooral de gewenning aan het online onderwijs en de reistijd die vaak langer is dan de les zelf, die de drempel groter maken om fysiek aanwezig te zijn. Als ik een hele dag les had was het een ander verhaal, maar voor iedere korte les reis ik niet van Zwolle naar Enschede en weer terug.’’