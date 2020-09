Commerciële teststraat in Zwolle prijzig, maar snel: ‘Dan kan ik misschien morgen weer aan het werk’

Na ex-gedetineer­den nu nieuwe doelgroep in beeld voor Zwolse studenten­flat

23 september De leegstaande verdieping in de nieuwe studentenflat in Zwolle die bestemd was voor een woonproject met ex-gedetineerden krijgt een andere invulling. Plan is nu om studenten hier te laten samenwonen met kwetsbare jongeren met een ‘lichte zorgvraag’.