Commissaris van de Koning Andries Heidema biedt excuses aan voor slavernijverleden in Overijssel

met video Danstalent David (14) uit Zwolle nieuwe wereldkam­pi­oen breakdance: ‘Echt niet normaal!’

Dit is de 14-jarige David Kitoyan uit Zwolle. Samen met Seigo (11) uit Weert is hij zaterdag wereldkampioen breakdance onder zestien geworden. Eindhoven stond afgelopen weekend in het teken van de breakdancewedstrijd World Breaking Classic, waar de grootste namen uit de breakdancewereld naartoe trokken om hun kunsten te laten zien.