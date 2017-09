Commotie gaat aan Zwolle voorbij: Waterdag alweer verwaterd

Twee jaar geleden besloot de school om iedere woensdag de bekers melk en pakjes sap te verruilen voor bidons met kraanwater, maar nu geeft de school de voorkeur aan andere zaken rondom gezondheid. ,,Twee jaar geleden hebben we hier stevig op ingezet", legt directrice Jorien Griffioen uit. ,,Dit sloot goed aan bij een traject rondom gezondheid. Dat soort dingen komen vaker bij scholen terecht, maar we kunnen er niet constant aandacht voor hebben."

Geen controle

Minder aandacht voor 'Woensdag Waterdag' wil echter niet zeggen dat het project volledig is verdwenen. ,,We controleren niet meer op het water drinken, maar veel kinderen doen het nog steeds vanuit zichzelf. En wij als personeel geven natuurlijk het goede voorbeeld."

Verplicht water drinken

Eind vorige week was er kritiek op een school in Tilburg waar kinderen vanaf dit schooljaar alleen nog maar water mogen drinken. Ook bij De Ridderspoor in Zwolle waren de reacties op 'Woensdag Waterdag' aan het begin wisselend. ,,Sommige kinderen gaven aan dat ze geen water lusten", aldus Griffioen. ,,Maar we hebben het drinken van water nooit verplicht. Dat is toch lastig. Ouders leveren zelf het eten en drinken van hun kinderen aan. Wij geven als school hier wel advies over, bijvoorbeeld bij het kiezen voor bepaalde traktaties."