Commotie rond dure biertjes en lange rijen in stadion PEC Zwolle

De horecaprijzen in het MAC3Park-stadion in Zwolle zijn fors verhoogd. Supporters van PEC Zwolle winden zich erover op, uitbater Lumen komt met een verklaring. Directeur Chris Lindeboom: ,,We moeten wel zwarte cijfers draaien. De prijs is al een paar jaar niet verhoogd.’’ De voetbalclub zelf erkent dat zo'n verandering besproken had moeten worden met supportersgroeperingen. ,,In januari is het aan de orde gekomen, maar uiteindelijk hadden wij dit ook nog voor aanvang van dit seizoen moeten doen’’, zegt algemeen manager Jeroen van Leeuwen.

Supporters van de Zwolse club keken reikhalzend uit naar de openingswedstrijd tegen Willem II, afgelopen vrijdag. De pot werd verloren, maar na afloop ontstond ook commotie over de vernieuwde horecaprijzen in het stadion. Een biertje kostte voor de zomerstop nog 2,25 euro, terwijl nu 2,60 euro moet worden afgerekend. ,,De reactie was te verwachten’’, zegt Lindeboom. Lumen, het hotel in het stadioncomplex, exploiteert al jaren de horeca voor de tribunes en in de businessclub. ,,We hebben de afgelopen jaren een paar keer op het punt gestaan om de prijs te verhogen. Maar we weten ook dat we daar zorgvuldig mee moeten omgaan, omdat we het monopolie hebben in het stadion. Tot twee keer toe hebben we in overleg met de club en met supporters van een prijsverhoging afgezien.’’

Klankbordgroep met supporters

De laatste keer was in januari van dit jaar. PEC Zwolle zelf heeft de hogere prijzen toen tegengehouden. ,,Mede omdat het sportief allemaal niet zo goed ging’’, zegt manager Van Leeuwen eerlijk. ,,Toen hebben we al wel de afspraak met Lumen gemaakt om dat voor het nieuwe seizoen te regelen. Normaal gesproken communiceren we dit soort veranderingen met een klankbordgroep waarin supporters zitten. Dat is nu niet tijdig gebeurd en dat hadden wij anders moeten doen. We gaan binnenkort alsnog met de klankbordgroep om tafel, zoals we dat zes keer per jaar doen.’’

Lindeboom wijst op de bierprijzen van de leveranciers, in dit geval Heineken. ,,De prijzen stijgen elk jaar met 4 tot 7 procent. Na de winterstop merkten we dat we bijna geen zwarte cijfers meer draaiden. Daarnaast hebben we ook geïnvesteerd. In een tankinstallatie, samen met Heineken, maar bijvoorbeeld ook in de bierpunten op de Noord-tribune’’, legt de Lumen-directeur uit. ,,Daarom hebben we de prijs nu bewust in een keer wat meer verhoogd.’’

Smalle omloop stadion

Niet alleen de prijs baart supporters zorgen, ook het soms lange wachten bij de uitgiftepunten. ,,Het stadion is heel efficiënt gebouwd en daardoor niet ruim bemeten’’, erkent Lindeboom. ,,Het stroomt er helemaal vol tijdens de rust, terwijl die omloop super smal is. Dat is in andere stadions anders. Bij Heracles bijvoorbeeld, of bij Ajax. Het is ons bekend dat het niet ideaal is, maar we proberen met de ruimte en middelen die we hebben een zo goed mogelijke gastheer te zijn. Na elke wedstrijd evalueren we weer.’’