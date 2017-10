Concert voor honderd Zwolse ouderen afgelast: Cor Bakker is ziek

Een concert voor ruim honderd ouderen in Zwolle van de stichting Vier het Leven aanstaande maandag is afgelast. De reden: pianist Cor Bakker die zou optreden, is ziek. Hij heeft longontsteking. De middag is nu verplaatst naar 11 december.