Confetti verboden bij carnavalsfeest voor jeugd in Zwolle

,,We organiseren dit in samenwerking met en op verzoek van jongerenafdeling De Uiverstampers van carnavalsvereniging De Eileuvers", vertelt Nadieh Hoeksma van Hedon. ,,Zij benaderden ons met het verzoek of wij niet iets voor de carnavalsjeugd tussen 12 en 18 jaar konden betekenen. Die konden de afgelopen jaren, mede door de strengere regelgeving rondom alcoholverstrekking, 's avonds eigenlijk nergens meer terecht in de Zwolse horeca."

Alcoholvrij

Voorwaarde

Het Zwolse poppodium stelt wel één voorwaarde: 'Het is in Hedon niet toegestaan om gebruik te maken van confetti!' luidt de waarschuwing op de facebookpagina voor het evenement. ,,Het is erg slecht voor de apparatuur", zegt Hoeksma. ,,Vooral de kleine confetti kan in de speakers terecht komen. Daarnaast geeft het natuurlijk heel veel troep en aangezien we meer evenementen in dat weekend hebben, zien we dat niet zitten." Of dat verbod houdbaar is, weet Hoeksma ook niet. ,,In het ergste geval ligt er toch wat binnen en dat komt dan wel goed. Maar we hebben het liefst niets of in elk geval heel weinig confetti."