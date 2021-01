Conflict met pandverhuurder: Zwols pannenkoekenrestaurant Holland legt beslag op huursom

Koning toont weer belangstel­ling voor aanpak van corona in Isala ziekenhuis: nu digitaal werkbezoek

6 januari De zorg voor patiënten en de gestegen werkdruk stonden centraal in de twee videogesprekken die koning Willem-Alexander vanmorgen voerde met medewerkers van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Tijdens dit ‘digitale werkbezoek’ liet de koning zich bijpraten over de actuele ontwikkelingen in het topklinisch ziekenhuis tijdens deze tweede golf van de coronapandemie.