‘Conservatieve’ jongeren kiezen eerder voor sexting dan het bed

Jongeren in 11 van de 25 gemeenten in Overijssel zijn niet te spreken over de seksuele voorlichting op scholen. Daarnaast delen ze steeds meer met elkaar, maar niet het bed. Dat blijkt uit een groot seksonderzoek van de GGD IJsselland.

Jongeren geven de informatie die ze op school krijgen over relaties en seks een 5,7. Een zorgwekkend cijfer, vindt adviseur seksuele gezondheid Vera Doorten van de GGD IJsselland. „Kinderen krijgen dagelijks informatie over seksualiteit: buiten, op internet, via media en via vrienden. Deze informatie klopt niet altijd. Door met ze te praten over relaties en seksualiteit kun je ze de juiste informatie geven. Ouders en onderwijs hebben hier een rol in. Die informatie moet interessanter gebracht worden, dan leren ze er ook meer van.”

Onderzoek

De GGD IJsselland onderzocht voor het eerst zeer uitgebreid hoe het staat met de seksuele gezondheid in de regio. 717 jongeren deden mee aan het onderzoek, dat in deze regio voor het eerst werd gehouden. Daaruit blijkt dat jongeren in deze regio later aan seks beginnen ten opzichte van landelijke cijfers. Jongeren zijn gemiddeld 18,4 jaar. Landelijk is de gemiddelde jongere met 18 jaar iets jonger, tegenover 17 jaar vijf jaar geleden. Naar de oorzaak blijft het gissen, zegt Mirjam Pleijsier van GGD IJsselland. „Mogelijk hanteren jongeren nu een andere norm ten aanzien van de leeftijd waarop ze seks horen te hebben.”

Ook speelt de online wereld mee. Uit de cijfers blijkt dat bijna één op de drie jongens in deze regio wel eens een naaktfoto of seksfilmpje van iemand die ze kennen heeft gezien. Bij de meisjes is dat één op de vijf. Pleijsier: „De online wereld vervangt de offline wereld voor een deel. Online flirten is best makkelijk, maar in het echt is dat dan ineens een stuk moeilijker.”

Tolerantie

Uit het onderzoek van de GGD IJsselland blijkt verder dat jongeren in deze regio minder tolerant staan ten opzichte van homoseksualiteit op straat dan elders in het land. Twee meisjes die elkaar straat zoenen, wordt door 17 procent niet goed gevonden, landelijk is dit 12 procent. Doorten: „Jongeren in deze regio zijn over het algemeen iets conservatiever dan landelijk.”

Orgasmeprobleem

Met de resultaten in de achterzak gaat GGD IJsselland komende tijd in gesprek met scholen in de provincie om de voorlichting te verbeteren. Bijvoorbeeld over het orgasmeprobleem bij meisjes. Eén op de vier meisjes in deze regio kampt daarmee. Pleijsier: „Het orgasmeprobleem is wel iets wat wij ook vaak in de spreekkamer horen. Meisjes denken soms dat ze door alleen penetratie horen klaar te komen, maar vaak is er ook stimulatie van de clitoris nodig en je moet je ook op je gemak voelen. Niet alleen meisjes, maar ook jongens hebben hier vaak een verkeerd beeld over.”