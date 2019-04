Contactsleutel terug bij motoragent na emotioneel Facebookbericht Politie Zwolle

De Zwolse agent die het contactsleuteltje uit zijn dienstmotor liet stelen 21 april, valt op social media zowel hoon als steun ten deel. Volgens politiewoordvoerster Marloes Ballast treft de agent geen enkele blaam en is het sleuteltje weer terecht. ,,Maar dit had wel verkeerd kunnen aflopen.’’

Het incident vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag in het Zwolse uitgaanscentrum. Ballast: ,,De bewuste agent wilde een controle uitvoeren op een persoon in een ad-hoc situatie waarbij hij in de buurt van zijn motor bleef. Zijn focus was op dat moment op de situatie en toen heeft iemand achter zijn rug om de sleutel ontvreemd.’’

Levensbedreigend

Wie de sleutel meenam en of de lolbroek in kwestie in kennelijke staat verkeerde, weet de politie niet. ,,Onze collega kon in ieder geval zijn werk niet meer doen. Zeer kwalijk, want als hij op dat moment een melding had gekregen van een levensbedreigende situatie elders, had hij daarbij geen hulp kunnen verlenen.’’

Reacties in de trant van ‘eigen schuld, dikke bult’ wuift Ballast resoluut weg. ,,Soms is er geen tijd om de sleutel eruit te halen, soms laten agenten de sleutel zitten zodat ze snel op een melding kunnen anticiperen. Er is verder geen protocol voor dit soort situaties, mensen dienen gewoon met hun vingers van onze spullen af te blijven.’’

Terecht

De sleutel is inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaar Politie Zwolle. ,,Er is een melding gekomen in de loop van zondag al, waarna wij de sleutel bij de melder hebben kunnen ophalen.’’

