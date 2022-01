Controle op coronatoegangsbewijs blijft een uitdaging voor zaalsportclubs (en hebben we wel genoeg spelers?)

Oud-eigenaar café Bruut in Zwolle raakt beveili­gers­ver­gun­ning kwijt, rechter grijpt niet in

Oud-eigenaar Bob Kooistra van café Bruut uit Zwolle is de vergunning voor zijn beveiligingsbedrijf kwijt. Hij probeerde via de rechter zijn bedrijf te redden, maar die gaat daar niet in mee. De vergunning is geweigerd omdat Kooistra is veroordeeld voor het lekken van geheime informatie.

