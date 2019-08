Controle op kermis: Zwolle wil geen nepwapens meer als prijs

Alle exploitanten op de Zwolse kermis zijn vrijdagavond bezocht door de gemeente, laat woordvoerster Cathelijne Koppert weten. Er is niet alleen gekeken of er nepwapens hingen, maar ook of die werden meegegeven. Dat mag niet. De pachtovereenkomst is er heel duidelijk over: geen (nep)wapens als prijs. Toch houdt niet iedere exploitant zich aan die regels. Volgens Koppert zijn de uitbaters gisteravond ‘nogmaals’ op de afspraken gewezen. ,,Dit om moeilijkheden te voorkomen,’’ aldus de woordvoerster.

Open en bloot

Eerder deze week werden in Holtenbroek twee jongeren en een man aangehouden, omdat ze met wapens rondliepen. Nep, bleek later. Maar reden genoeg voor de politie om via Facebook te waarschuwen voor het winnen van zo'n prijs op de kermis. Want wettelijk gezien mag je ermee over straat, maar niet open en bloot. Dus alleen in een tas of koffertje. Dat is om verwarring te voorkomen. Want ze lijken volgens de politie veel te veel op echte blaffers. Het gaat meestal om balletjespistolen met het zogeheten CE-keurmerk. Die vallen onder de richtlijnen voor speelgoed. Ze schieten wel, maar heel zacht.