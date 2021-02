Cor verruilt de straat voor de kerk, maar blijft zich inzetten voor jongeren

Binthout twijfelt over herstart houtzage­rij op andere plek na zaagverbod gemeente Zwolle

2 februari De grote zaagmachine van Binthout is verdwenen en het is nog maar de vraag of de Zwolse sociale onderneming elders in de stad een doorstart gaat maken met haar houtzagerij. Hoewel met de gemeente Zwolle - de hofleverancier die Binthout dwong te stoppen - gezocht wordt naar alternatieven, is volgens oprichter Karst Klein de energie er wel een beetje uit. ,,We hebben het deksel op onze neus gekregen.’’