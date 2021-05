Corona-ademtester zou dit voorjaar arriveren, waar blijft-ie?

Door een ademtest via de zogeheten SpiroNose is binnen enkele minuten vast te stellen of iemand besmet is met het coronavirus. De blaastest is voor veel mensen waarschijnlijk minder vervelend dan de PCR-methode die de GGD’s nu toepassen op de testlocaties. Als het apparaat niet met zekerheid kan vaststellen dat de testuitslag negatief is, volgt altijd de test met het wattenstaafje.