Corona in de klas geeft kopzorgen: ‘Veel overleg en maatwerk’

Eigenaar en gemeente vechten bij rechter door over extra appartemen­ten Deventer­straat­weg in Zwolle

Een nieuwe wending in het voortslepende dossier rond het verhogen van panden aan de Deventerstraatweg in Zwolle. De eigenaren, onder wie de burgemeester van Zwartewaterland, willen extra woonruimte voor verhuur. Dat de gemeente Zwolle eerst meewerkte, maar nu de hakken in het zand zet, steekt en bracht de partijen vandaag zelfs bij de bestuursrechter.

10 november