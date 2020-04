Corona in de regio: Boetes voor hangjeugd, eenzame vrouw in tranen na verrassing in Zwolle

VIDEO Corona-update | Drie doden in verpleeg­huis Meppel, bungalowke­ten dreigt kopje onder te gaan en run op uitvaart­kis­ten

20:19 De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag onder meer: het verhaal van de 99-jarige Herman uit Zutphen die zijn verjaardag volgende week gedwongen op een andere manier moet vieren. Daarnaast werden meerdere jongeren bekeurd in Dedemsvaart vanwege het negeren van het samenscholingsverbod. Tot slot werd SC Genemuiden getroffen door het overlijden van een clubicoon.