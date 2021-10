Corona is doodsteek voor dit restaurant in Zwolle: ‘We sluiten met pijn in het hart’

Doodzonde, maar met opgeheven hoofd. Zo vat Anne-Marie Journee, regiomanager bij RIBW Overijssel, het einde van Vidiveni samen. Op 1 november is opheffing een feit, tot die tijd kan er nog worden gereserveerd. ,,We konden geen aanspraak maken op het coronasteunpakket van de overheid, omdat het restaurant onder een stichting valt. We hebben alle mogelijkheden onderzocht, ook de gemeente hielp mee, maar het lukte niet. Wij werken met maatschappelijk geld, dan moeten we middelen aanwenden die daarvoor niet bedoeld zijn. Vidiveni moet in principe de eigen broek ophouden. Maar door de gedwongen sluiting tijdens corona vielen de inkomsten weg. Zonder corona was het restaurant gewoon doorgegaan.”