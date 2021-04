Corona kostte Dinoland Zwolle al twee miljoen: dino's verkopen om te overleven

,,We zien ouders met kinderen op de fiets even stoppen bij de dino’s aan de weg om te kijken. Dat is heel leuk om te zien, want we vragen ons af of het publiek ons straks nog wel weet te vinden’’, zegt managing director Martyn Besselsen van Dinoland in Zwolle. ,,We hebben geschrapt in onze kosten en dus ook in het reclamebudget.’’