Corona lijkt alweer ver weg in eerste ‘versoepelweekeinde’: ‘Alleen het idee al dat je meer mag is fijn’

Naar de sauna, het café, theater en bioscoop, binnen eten in een restaurant en weer met veel meer mensen in de winkel; het is allemaal mogelijk dankzij de volgende fase van de versoepelingen. Op social media regent het reacties. De een heeft gereserveerd in zijn favoriete tentje, de ander ligt al onder de zonnebank. En hoewel lang niet iedereen per se meteen naar de bios hoeft, is alleen al het idee dat het binnen handbereik ligt een verademing.