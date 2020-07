Corona maakt de zomerschool hot in Oost-Nederland

video Zwolse ‘cri­mi-straat’ is toe aan een buurtfeest­je: nu komt de politie een keer voor de gezellig­heid

8 juli Een schietpartij, invallen in woningen en zwaarbewapende agenten uit voorzorg op wacht: de rust was maandenlang vér te zoeken in de Van Disselstraat in de Zwolse wijk Stadshagen. Tijd voor iets positiefs, vonden enkele buurtbewoners en welzijnsinstelling Travers. Een buurtfeest, mét de politie erbij. Dit keer voor de gezelligheid.