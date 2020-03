Corona-maatregelen leggen openbaar leven in Zwolle plat: een overzicht

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle wijst inwoners van de stad op hun burgerplicht. ,,Er rust een verantwoordelijkheid op ons allemaal om te zorgen dat we dit virus indammen. We moeten het niet onderschatten.’’

Snijders benadrukt dat het belangrijk is om de maatregelen zorgvuldig op te volgen. ,,Dat is nodig om het virus in te dammen. We moeten de kwetsbaren in onze samenleving beschermen. Er rust een verantwoordelijkheid op ons allemaal om te zorgen dat we dit virus indammen. We moeten het niet onderschatten.’’ De burgervader laat weten dat er vrijdag een crisisoverleg is tussen alle burgemeesters in IJsselland.

Sluitingen en annuleringen

Na de persconferentie donderdagmiddag regent het in Zwolle sluitingen, annuleringen en aanpassingen. Uiteraard vooral op locaties waar meer dan honderd mensen bij elkaar verwacht worden.

Cultuur

Zo gaat de cultuursector grotendeels dicht. Theaters De Spiegel en Odeon in Zwolle hebben alle voorstellingen in maart afgezegd. Ook die in het kleine Papenstraattheater.

Ook Hedon sluit de deuren tot het eind van deze maand.

Voor donderdagavond stond daar onder andere Comedy Night op het programma, met cabaretier Arie Koomen. Via Facebook-events en mails probeerde het poppodium alle bezoekers tijdig te bereiken. Voor de zekerheid stond ’s avonds nog iemand aan de deur om mensen te vertellen dat het niet doorgaat. Kaarten blijven geldig, voor alle geannuleerde optredens wordt een andere datum gezocht.

Ook Stadkamer Centrum gaat dicht tot eind maart, de wijklocaties blijven open. Bij Museum de Fundatie, evenals het bijbehorende Kasteel het Nijenhuis met beeldentuin bij Heino, komt het bordje ‘gesloten’ ook voor het raam te hangen.

Bioscoop

Filmtheater Fraterhuis beperkt de capaciteit van de grote zaal tot maximaal 99 mensen, en bij wisselingen tussen voorstellingen wordt de in- en uitgaande stroom bezoekers gescheiden. Ook de Pathé-bioscoop blijft open, maar laat maximaal honderd bezoekers per zaal toe. Die mogen zelf bepalen waar ze gaan zitten.

Kerken

Ook kerkdiensten zijn in de regel bijeenkomsten met meer dan honderd mensen. ,,Wij hebben diensten met 1300 mensen”, zegt pastor Arjan Dam van de Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ). ,,Dat kun je met geen mogelijkheid terugbrengen naar onder de honderd. Dus deze vrijdag komen we bij elkaar voor overleg. In ieder geval gaan we zondag met een kleiner gezelschap, en de band, gewoon een dienst doen, die mensen dan thuis kunnen beluisteren.’’ Andere kerken beraden zich nog.

Onderwijs

Scholengemeenschap Deltion College gelast alle evenementen tot 1 april af. Daarnaast worden ook alle buitenlandse studiereizen tot 1 mei geannuleerd. Hogeschool Windesheim zocht donderdagmiddag nog een oplossing voor hoorcolleges, maar ’s avonds kwam het bericht dat landelijk alle hogescholen geen onderwijs op locatie meer aanbieden tot 1 april.

IJsselhallen

In de IJsselhallen gaat ook een streep door alle evenementen die deze maand nog gepland stonden. Daaronder onder andere Loversland, vlooienmarkt, Pasar Malam en het feest Super Fout.

Grote horecazaken nemen maatregelen

Ook grote horecalocaties ontvangen normaal gesproken meer dan honderd gasten, zoals stadscafé Het Refter. Daar gaan ze, zeer waarschijnlijk, verdiepingen sluiten. Het maximaal aantal gasten zal honderd zijn. Fusion Plaza Zwolle, bij De Lichtmis, zinspeelt met de gedachte om helemaal dicht te gaan. ,,Als we open blijven voor honderd mensen, dan weegt dat niet op tegen de kosten die we op zo'n avond maken’’, vertelt de bedrijfsleider, die nog nadenkt over een definitief besluit. Ook andere zaken, zoals parkpaviljoen de Weezenlanden en danscafé Bloopers, melden dat ze de grens van honderd gasten gaan hanteren.

Isala