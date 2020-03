Corona-update: Alle samenkomsten verboden tot 1 juni en boetes voor negeren corona-regels

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag: volledig verbod op samenkomsten tot 1 juni, Kringloopwinkels zien zich gedwongen te sluiten en Petra uit Olst zet alles op alles om haar Heinose zus Erna (60) met coronavirus uit Kaapverdië te halen, ‘anders is ze dood’

Het coronavirus in Nederland en de regio op maandag 23 maart: • De regels voor sociale distantie worden flink aangescherpt. • Het coronavirus heeft de laatste 24 uur 34 levens geëist. Het totaal komt daarmee op 213. • Hotels van Fletcher en Van der Valk worden noodhospitalen voor coronapatiënten. • Zowel burgemeester Jacqueline Koops-Scheele van Heerde als haar plaatsvervanger zijn uitgeschakeld door het coronavirus. • Boodschap van hoop uit Italië: een 95-jarige grootmoeder is genezen verklaard. • Op deze kaart houdt het RIVM het aantal gemelde besmettingen in Nederland bij.

Alle samenkomsten verboden tot 1 juni

Tot 1 juni zijn alle samenkomsten in Nederland verboden. De ondergrens van 100 personen is losgelaten. Burgemeesters krijgen extra bevoegdheden om verboden op groepsvorming in te stellen voor delen van hun gemeente. Ook kunnen ze winkels een deurbeleid opleggen - en sluiten als ze zich daar niet aan houden. Wie de regels overtreedt kan rekenen op forse boetes, zo heeft minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vanavond bekend gemaakt.

Kringloopwinkels sluiten hun deuren

Kringloopwinkels in Zwolle, Dalfsen, Ommen, Hasselt en Staphorst hebben hun deuren gesloten. Met pijn in het hart, want de winkels zijn belangrijk voor mensen met een smalle beurs. Maar ze kunnen de veiligheid van hun klanten en medewerkers niet meer garanderen. „Het gaat niet meer. Mensen zien het bezoek aan de kringloopwinkel als een uitje”, zegt directeur Wilma Voortman van Kringloop Zwolle. Als alternatief wordt een deel van het aanbod de komende tijd via Marktplaats aangeboden.

Volledig scherm De kringloopwinkel werd vorige week al overspoeld met spullen omdat veel mensen aan het opruimen zijn geslagen. © gemeente Zwolle

Hangplekken Zutphen verboden terrein

De skatebaan en andere plekken Zutphen waar jongeren de laatste dagen in groten getale samenkomen, zijn per direct verboden terrein. Burgemeester Annemieke Vermeulen is de jeugd die de regels bewust aan de laars lapt zat in de stad. ,,Ze spelen een kat-en-muisspel met handhavers.’’ Vermeulen is er helemaal klaar mee. De terreinen fysiek afsluiten is volgens haar geen optie, maar handhavers zullen de jongeren aanspreken en de politie gaat overtreders bekeuren.

Petra uit Olst zet alles op alles om zus met coronavirus uit Kaapverdië te halen

Een ezel voor de deur en kakkerlakken die over de vloer lopen, niet bepaald een situatie waar je in terecht wilt komen als je doodziek in het ziekenhuis ligt. Het is realiteit voor Erna de Vries (60) uit Heino, die besmet is met het coronavirus op een van de Kaapverdische Eilanden. Haar zus Petra Koekkoek, raadslid van PvdA Olst-Wijhe, zet alles op alles om Erna vandaag nog op het vliegtuig naar Nederland te krijgen. ,,Het moet, anders is ze dood.’’

Volledig scherm Petra Koekkoek (l) en haar zus Erna, die nu doodziek in een ziekenhuis ligt. © Petra Koekkoek

Ondernemer uit Ens print deuropeners voor politie

De 25-jarige Erwin Boxen uit Ens heeft er voor gezorgd dat agenten van het politiekorps Urk - Noordoostpolder de komende tijd veiliger hun rondes door de regio kunnen maken. Na een dag werken met zijn 3D-printer kwamen daar 20 deuropeners uit tevoorschijn. De geprinte deuropener voorkomt handcontact met de deurklink voor de agenten. Dit helpt om de verspreiding van het virus te voorkomen.