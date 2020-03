Corona-update: alle scholen, horeca en sportclubs komende 3 weken dicht

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. Om alles overzichtelijk te houden zetten we de belangrijkste dingen op een rij. Met vandaag:

Het coronavirus in Nederland en de regio op zondag 15 maart: > 1135 is het aantal bevestigde besmettingen in Nederland. Hier vind je meer informatie.



> De Veluwse GGD-regio Noord- en Oost Gelderland ziet een recordstijging van het aantal besmette patiënten.



> GGD IJsselland (rondom Zwolle en Deventer) meldt 5 nieuwe besmettingen op 1 dag.

20 doden door het coronavirus

Dat is het trieste totaal op een dag dat de ministers voor zorg (Bruins) en onderwijs (Slob) bekendmaakten dat Nederland voor een groot deel op slot gaat. Alleen wat nog echt móet, dat gaat gebeuren. Horeca, scholen en sport sluiten tot 6 april de deuren. Er komt ruim baan voor ‘cruciale beroepen’: sectoren als zorg, transport van brandstof, de voedselketen en veiligheid. Zo moet Nederland in de benen blijven.

Hieronder vind je beelden van de persconferentie:

Scholen geven het voorbeeld

De sluiting van al het onderwijs voor de komende 3 weken was al bijna geen verrassing meer. Beroeps-, wetenschappelijk en hoger onderwijs had in veel gevallen al de stekker eruit getrokken. Vandaag lieten tal van scholen - ook in Oost-Nederland - voor voortgezet onderwijs weten dat ze zouden sluiten, nog voordat de minister het aankondigde.

Verrassing: ook horeca (en de coffeeshop!) sluit

Dat zagen veel mensen niet aankomen: per zondagavond 18.00 uur is de horeca van ons land dicht. Van sterrenrestaurant tot eenvoudige bistro: alles gaat dicht.

Dat bleek in Deventer even lastig, waar de politie het horecaplein moest leegvegen. Op andere plekken veranderden koks meteen hun dagelijkse kost: topchefs die gaan thuisbezorgen.

Het ‘belang’ van de coffeeshop voor Nederland werd ook meteen duidelijk: er stonden in het hele land lange rijen mensen die hoopten nog vlak vóór 18.00 uur wiet te scoren, zoals in Deventer, Apeldoorn en Zwolle en hier in Den Haag.

Volledig scherm Drukte bij coffeeshop 't Ankertje in Deventer. © Rens Hulman

Hoe reageer jij?

Het is een lastige crisis, vertelt deze psycholoog uit Apeldoorn. ,,Je ziet een primaire reactie op angst.’’ Ze geeft je handige tips.

De coronacrisis laat de uitersten van Nederland zien. Terwijl een deel zich niets aantrekt van de oproep van premier om NIET te hamsteren, richten anderen Facebookgroepen op om hun medemens een handje te helpen, zoals deze Zwollenaren.

De gevolgen van de maatregelen zijn groot

Maar voor iedereen zijn ze anders. Van een totale ‘lockdown’ willen de ministers niets spreken. Maar iedereen in het land merkt dat het land tot stilstand komt. Na de persconferentie van 17.30 uur komen de verhalen los en buitelen de nieuwsberichten over elkaar heen. De Stentor zet alles van minuut tot minuut in dit liveblog op een rij en houd je op de hoogte.

Al onze belangrijkste verhalen en nieuwsberichten over de coronacrisis vind je in ons speciale dossier.